اختتام بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في محافظة المفرق

الوكيل الاخباري -اختتمت مساء الاثنين فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024، والتي نظمتها وزارة الشباب، بمشاركة 62 فريقا يمثلون كافة ألوية محافظة المفرق.

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وجمعت المباراة النهائية فريق الطحان، بطل لواء القصبة، وفريق النصر، بطل لواء البادية الشمالية الشرقية، بحضور متصرف لواء البادية الشمالية الغربية، سعود الحربي، مندوبا عن محافظ المفرق سلمان النجاد، وانتهت بفوز فريق الطحان بنتيجة2/7 ليكون بطل محافظة المفرق.