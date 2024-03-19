محافظ المفرق يتفقد مدى توفر السلع الغذائية في أسواق البادية الشمالية الشرقية

الوكيل الاخباري -تفقد محافظ المفرق سلمان النجادا، اليوم الثلاثاء، الأسواق والمحال التجارية في أقضية دير الكهف وصبحا وأم القطين وأم الجمال في لواء البادية الشمالية الشرقية.

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وقال النجادا أن هذه الجولة تأتي في سياق الجولات التفقدية للاطلاع على مدى توفر المواد الغذائية في الأسواق التجارية ومطابقتها للمواصفات المحلية والسقوف السعرية لها بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان.