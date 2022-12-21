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الأربعاء، 21-12-2022 01:34 م

اختتام حملة التوعية بسرطان الرئة

سرطان-الرئة


الوكيل الإخباري - اختتمت مؤسسة الحسين للسرطان حملة التوعية بسرطان الرئة تحت شعار "تدخينك يؤذيني، توقف الآن"، التي أطلقتها خلال شهر تشرين الثاني الماضي، بدعم من شركة استرازينكا الراعي الذهبي.

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ووفقا لبيان المؤسسة اليوم الأربعاء، هدفت الحملة إلى نشر الوعي حول عوامل الخطورة التي تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الرئة، وأعراضه، وكيفية الوقاية منه.


كما تضمنت الحملة أنشطة رياضية وجلسات توعوية في بعض الجامعات، والمدارس، والشركات المحلية، ولدى مقدمي الرعاية الصحية، بالتركيز على موضوع التدخين السلبي ومضاره على أفراد المجتمع.


وثمنت مدير عام المؤسسة نسرين قطامش وعي الشركة بأهمية التثقيف بسرطان الرئة، الذي يعد من أكثر أنواع السرطان انتشارا في العالم، مشيرة إلى أن التدخين السلبي بات قضية مجتمعية تحتم علينا بذل الجهود وإيصال صوتنا لكل بيت للحد من هذه الآفة المنتشرة، والتي تهدد صحة أبناء مجتمعنا.


ومن جهته، عبر رئيس منطقة الشرق الأدنى والمغرب العربي في شركة أسترازينكا رامي إسكندر عن فخره بالشراكة الاستراتيجية الممتدة عبر السنوات مع مؤسسة الحسين للسرطان، والتي تدل على التزام الشركة بدعم الكفاح ضد السرطان، وترسيخ ثقافة القيام بفحوصات الكشف المبكر، وتجنب مخاطر الإصابة بسرطان الرئة، فمن خلال هذه الشراكة نعمل على تقديم حلول شاملة للحد من خطر الإصابة بالسرطان، واستمرار دعم المرضى في الأردن.

 

 

 




 

 


 

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