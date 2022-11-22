160 ألف مريض زاروا الأردن لتلقي العلاج خلال 10 شهور

الوكيل الإخباري - زار الأردن 160 ألف مريض للعلاج منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي وبزيادة بلغت 27% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري.

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وأضاف الحموري في تصريحات، اليوم الثلاثاء، أن هناك تفاؤلا بالعالم الحالي، مشيرا بالوقت ذاته أن الأرقام لم تعود كما كانت قبل كورونا.



وبين أن الأردن تميز بإجراء العمليات الدقيقة مثل القلب وزراعة الأعضاء.



وشدد الحموري على أن المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي ركز على أهمية دور السفراء بالتسويق للأردن كواجهة للسياحة العلاجية.



ودعا الحموري لتحفيز القطاع الطبي في الأردن عبر تخفيض ضريبة الدخل والمبيعات وتسهيل آلية الدخول إلى الأردن.



ولفت إلى أن موضوع إعادة النظر بالضرائب على القطاع ما زال "معلقا".



وكان افتتح وزير الصحة فراس الهواري، السبت الماضي، فعاليات المنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، تحت شعار "عمّان عاصمة الطب العربية".

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