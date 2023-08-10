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الخميس، 10-08-2023 05:13 م

اختتام دورة الأمن والحماية الخاصة في مديرية أمن وحماية المطارات

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مديرية أمن وحماية المطارات، اليوم الخميس، دورة الأمن والحماية الخاصة رقم 252، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن محمود السواعير، ومدير أمن وحماية المطارات العميد الركن زياد النقرش.

وقدم آمر مركز التدريب المقدم الركن ضياء النعيمات إيجازاً عن الدورة التي شارك فيها عدد من مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، إضافةً إلى مشاركين من دولة البحرين الشقيقة.

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