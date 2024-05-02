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الخميس، 02-05-2024 03:52 م

اختتام دورة حول التمكين القيادي للمرأة والمساواة وفق منظور النوع الاجتماعي

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الوكيل الاخباري- اختتمت في بيت شباب عمان، فعاليات دورة "التمكين القيادي للمرأة والمساواة وفق منظور النوع الاجتماعي"، التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع مديرية الاتصال الشبابي، بمشاركة 35 مشاركة من مديريات الشباب والمدن الرياضية.اضافة اعلان


ووفق بيان للمركز اليوم الخميس، أكد أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، بحضور مديرة الاتصال الشبابي الدكتورة أحلام العبادي، أن تمكين المرأة يعد هدفا وأولوية وطنية، ويأتي استجابة للتوجيهات الملكية لتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وبين الجبور، أن وزارة الشباب تسعى إلى تمكين المرأة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال البرامج المنبثقة عن محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب والتي تستهدف الشابات في كافة المراكز الشبابية ومن خلال الخطة المؤسسية للوزارة والتي تستهدف العاملات في مختلف مواقع عمل الوزارة.

وقال الجبور، إن الأردن منح المرأة حقوقها وأصبحت في مواقع قيادية، مشيرا إلى أن الأردن قطع شوطا كبيرا في مجالات تغيير واقع المرأة وتمكينها حتى أصبح اليوم هدفا وطنيا، يستهدف تغير ثقافة المجتمع تجاه دور المرأة.

 




 

 


 

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