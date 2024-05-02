انطلاق فعاليات مؤتمر صحة السمع والتوازن الدولي العاشر

الوكيل الإخباري - مندوبة عن سمو الأميرة منى الحسين، رعت مستشارة سموها للصحة وتنمية المجتمع، الدكتورة رويدة المعايطة، اليوم الخميس، حفل افتتاح فعاليات مؤتمر صحة السمع والتوازن الدولي العاشر، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للسمع والتوازن.

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ونقلت المعايطة تحيات سمو الأميرة منى لجميع المشاركين من الدول العربية والأجنبية، وتقديرها للنقلة النوعية فيما يخص صحة السمع والتوازن، وتمنياتها لهم بالتقدم والتميز بما يخدم هذا القطاع.



وقال رئيس الأكاديمية الدكتور خالد عبد الهادي العيسى، إن هناك نحو مليار ونصف المليار شخص يعانون من المشاكل السمعية، ومن بينهم الملايين في العالم العربي، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر جاء لمناقشة آليات الحد من هذه المشاكل ومعالجتها بطرق علمية حديثة.



وأضاف الدكتور العيسى، أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي والنفعي وكيفية إجراء التدخلات السريعة للمعالجة المبكرة للإعاقة السمعية التي تعد مكلفة جداً سواءً على الأفراد أو الدول في حال تفاقمها.



بدورها، أشارت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شيخة سعيد المجيني، إلى أن المؤتمر سيناقش على مدار أيامه الثلاث، العديد من أوراق العمل ونتائج الدراسات وورش العمل التي تتمحور جميعها حول صحة السمع والتوازن والنطق وزراعة القوقعة.



وافتتحت المعايطة على هامش المؤتمر المعرض الطبي حول السمع والتوازن والنطق .