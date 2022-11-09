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الأربعاء، 09-11-2022 07:37 م

اختتام دورة الإدارات العليا في جامعة البلقاء التطبيقية

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الوكيل الاخباري - اختتمت في المركز الوطني لتدريب وتأهيل المدربين التابع لجامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الأربعاء، دورة الإدارات العليا.

وقال رئيس الجامعة الدكتور أحمد فخري العجلوني خلال رعايته حفل الاختتام، إن الجامعة تسعى إلى تدريب العاملين فيها وإكسابهم مهارات الإدارة والقيادة الناجحة المتطورة التي تعتمد إلى حد كبير على التميز والإبداع والإبتكار لضمان التطور في العمل وتحقيق أهداف ورسالة الجامعة في الريادة والتميز الإداري . 

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