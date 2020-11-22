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الأحد، 22-11-2020 10:08 م

اختتام دورة تدريب مدربين للعاملين في وزارة الداخلية

وزارة-الداخلية


الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الاحد دورة تدريب مدربين للعاملين في وزارة الداخلية ممثلة بالحكام الاداريين وشعب حماية الاسرة على دليل العاملين في الوزارة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل.
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وتهدف الدورة التي نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع وزارة الداخلية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الى ضمان التطبيق الفعلي ورفع كفاءة العاملين في وزارة الداخلية عند الاستجابة لحالات العنف وتعزيز النهج التشاركي مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الاستجابة الشمولية والمتكاملة لحالات العنف وانشاء فريق تدريب محوري من وزارة الداخلية لتدريب جميع العاملين في وزارة الداخلية.

ويأتي تنظيم الدورة استكمالا للجهود الوطنية في مأسسة الاجراءات بشكل مؤسسي يضمن عكس الادوار والمسؤوليات الواردة في الاطار الوطني لحماية الاسرة من العنف والاجراءات الوطنية والذي ظهرت نتائجه من خلال اعتماد دليل العاملين في الوزارة للتعامل مع حالات العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الاسري وحماية الطفل وتعميمه على جميع المحافظات ووضعه حيز التنفيذ واعتباره مرجعا لكافة الوحدات الادارية التابعة لها عند تعاملها مع الحالات.

 




 

 


 

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