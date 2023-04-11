اختتام فعاليات البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو

الوكيل الاخباري - شارك وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الثلاثاء، حفل ختام "البطولة الوطنية لبناء وبرمجة روبوت السومو"، التي تنفذه الوزارة بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن ومنصة زين للإبداع وشركة وصلز، وبالشراكة مع "اليونيسف"، ضمن مشروع حاضنات الابتكار الاجتماعي.



وأكد النابلسي، خلال الحفل، الذي حضرته المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن انعام البريشي وممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة فيليب دوامل وممثلون عن شركة زين ومؤسسة وصلز، اهتمام الوزارة ببرامج الابتكار والإبداع والريادة انسجاما مع محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب التي تعنى بالشباب والتعليم والتكنولوجيا والشباب والريادة والابتكار والتي ينبثق من خلالها برامج ومشاريع تعنى بتنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم في توظيف التكنولوجيا.

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