اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة اليوم الخميس فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة الذي نظمه الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة.



وقالت مديرة مراكز الأميرة بسمة في العقبة فاطمة الحناوي، إن الملتقى يعقد للمرة الثالثة احتفالا بيوم المرأة العالمي، ويهدف لتعزيز دور المرأة الأردنية، وزيادة نسبة مشاركتها على المستويين الاقتصادي والسياسي، وتحفيز أدوارها الاقتصادية والقيادية.

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