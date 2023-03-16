الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

كلية الحجاوي تعقد ورشة عن هندسة الزلازل

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الردايدة: للقطاع الخاص دور مشهود في نهضة المملكة

البنك المركزي : نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17%

تعيين 13 عضًوا إضافيًا في مجلسي المحافظة والبلدي - أسماء

مطالبة بإصدار امر دفاع لتأجيل اقساط القروض شهرين

وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف ملفات وأوراق قضائية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الروماني

تفاصيل المنخفض والامطار القادمة الى المملكة

الخميس، 16-03-2023 06:56 م

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

320231411120184476766


الوكيل الاخباري - اختتمت في العقبة اليوم الخميس فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة الذي نظمه الصندوق الأردني الهاشمي/ مركز الأميرة بسمة.

وقالت مديرة مراكز الأميرة بسمة في العقبة فاطمة الحناوي، إن الملتقى يعقد للمرة الثالثة احتفالا بيوم المرأة العالمي، ويهدف لتعزيز دور المرأة الأردنية، وزيادة نسبة مشاركتها على المستويين الاقتصادي والسياسي، وتحفيز أدوارها الاقتصادية والقيادية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الردايدة: للقطاع الخاص دور مشهود في نهضة المملكة

11

البنك المركزي : نسبة كفاية رأس المال للبنوك الأردنية تتجاوز 17%

مبنى رئاسة الوزراء

تعيين 13 عضًوا إضافيًا في مجلسي المحافظة والبلدي - أسماء

32022171026584268190

وزارة العدل تعلن نيتها إتلاف ملفات وأوراق قضائية

320231317553225949090

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وزير الدفاع الروماني

1202216131651939312129

السفير الصيني : الاردن يحقق إصلاحات شاملة ونتطلع لمزيد من التعاون بين البلدين

أخبار متعلقة
322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

إصابة 3 أشخاص بتدهور مركبة على طريق النقب

WWRRRR

الفايز يعود طالبتين تعرضتا لحادث سقوط مروحة بمدرسة في العقبة

63813279148383443442

الجيش ينقذ سائحة تعرضت للإغماء على قارب سياحي بالعقبة

مروحة سقف-min637515202327426439-w1920

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة

2202313191837164413136

العقبة الخاصة و الفاو تطلقان مشروعا تدريبيا لتربية الأحياء المائية

334217535_593464569366530_1145408065430014009_n

سلطة العقبة والفاو تطلقان مشروع لتربية الأحياء المائية