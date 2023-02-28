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الثلاثاء، 28-02-2023 04:40 م

سلطة العقبة والفاو تطلقان مشروع لتربية الأحياء المائية

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الوكيل الإخباري - أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في الأردن (الفاو) بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الخاصة البرنامج التدريبي الأول لمشروع "دعم استراتيجية تربية الأحياء المائية المستدامة في الأردن" الممول من منظمة (الفاو) في الأردن.

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ويهدف المشروع الى مساعدة الحكومة في تطوير أدوات التخطيط المناسب وأدوات إدارة قطاع تنمية وتربية الأحياء المائية المستدامة للمساهمة في زيادة إنتاجية الأسماك في المجتمعات الزراعية الريفية والقطاع الخاص من خلال تطوير استراتيجية وطنية لتربية الأحياء المائية وتعزيز القدرات الفنية في تربية الأحياء المائية التي ينطلق من خلالها هذا البرنامج التدريبي.

وسيتم إنشاء مشروع استرشادي لتربية الأحياء البحرية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحيث يكون التأثير الكلي وطويل الأجل للمشروع هو زيادة الإنتاج الوطني من المنتجات السمكية ، والمساهمة في الأمن الغذائي من خلال توافر مصدر محلي مهم للبروتين الحيواني.


 




 

 


 

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