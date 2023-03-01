الجيش ينقذ سائحة تعرضت للإغماء على قارب سياحي بالعقبة

الوكيل الإخباري - تمكنت سرية المراقبات البحرية في خليج العقبة اليوم الأربعاء، خلال جولته ضمن منطقة المسؤولية، من إنقاذ سائحة ألمانية تعرضت لحالة إغماء، بعد تلقي نداء استغاثة من القارب السياحي التي كانت على متنه.

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وتم تحريك طاقم بحري مكون من زورق الإسعاف والسلامة العامة وإجراء الاسعافات الأولية لها والتعامل بمهنية واحترافية، ونقلها إلى مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني وحالتها الصحية جيدة.



يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية تقوم بعمليات إنقاذ بشكل مستمر من خلال قوارب الإسعاف والطوارئ، والجاهزة على مدار الساعة لتقديم المساعدة في حال حدوث أي طارئ.

