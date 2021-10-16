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السبت، 16-10-2021 02:14 م

اختتام مبادرة تبادل وتوزيع كتب في جامعة العلوم الإسلامية

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الوكيل الاخباري - اختتمت في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، حملة توزيع وتبادل كتب مستعملة، استمرت أسبوعا، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد الخلايلة، وحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور سالم الدعجة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة.

وتضمنت الحملة، وفقا لبيان الجامعة، اليوم السبت، توزيع مجموعات كبيرة من الكتب عن أرواح عدد من أعضاء الهيئة التدريسية الذين انتقلوا إلى رحمة الله تعالى خلال الأشهر الماضية.

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