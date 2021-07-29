اختتام ملتقى عمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية

الوكيل الاخباري -

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أكد رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور صائب خريسات أن الانفتاح من أجل التعاون وتطوير البحث العلمي والابتكار والاستفادة من الباحثين وأصحاب التقنيات يمكن أن تفتح الطريق أمام الاختراعات التي تحقق جودة البحوث.جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ملتقى "عمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية" والذي نظمته عمادة البحث العلمي في جامعة العلوم والتكنولوجيا اليوم الخميس بمناسبة احتفالاتها بمئوية تأسيس الدولة الأردنية، بحضور مدير المركز الوطني للبحث والتطوير الدكتور عبدالله الموسى وممثل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور باسل خضر وعمداء البحث العلمي في الجامعات الأردنية والباحثين من أعضاء الهيئة التدريسية.