اختتام ورشة العمل حول قانوني الانتخاب والأحزاب في البحر الميت

الوكيل الاخباري - أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة "فريدريش نومان" الألمانية، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، أهمية الوصول إلى مجلس نواب يعزز العمل السياسي والحزبي وكتل برلمانية برامجية، وصولا إلى تشكيل حكومات برلمانية مستقبلا.



ورحب المشاركون في ختام الورشة التي استمرت ليومين في البحر الميت، بمشاركة اللجنة القانونية النيابية، ورؤساء وممثلين عن كتل برلمانية، وحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى، بمجمل مواد مشروع قانون الانتخاب .

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