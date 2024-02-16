اختتام ورشة عن التربية الإعلامية والمعلوماتية في المزار الشمالي

الوكيل الإخباري - اختتمت اليوم الجمعة في مركز شباب المزار الشمالي ورشة تدريبية ضمن مشروع التربية الإعلامية والمعلوماتية بحضور 20 شابا ضمن الفئة العمرية 13-17 عاما.

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وتضمنت الورشة والتي قدمها المدربان حمزة ذياب وأحمد عبويني، مفهوم التربية الإعلامية والمعلوماتية والتعرف على خطواتها ومدى أهميتها وكيفية التعامل مع الخبر ومعاييره وكيفية استخراج عناصر الخبر والتمييز بين الخبر الصحيح والخبر الكاذب بالإضافة إلى التحقق من صحة الأخبار.



وأوضح المدربان أن التكنولوجيا والوسائط الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، ومع تزايد اعتمادنا على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الحاجة إلى تطوير مهارات التربية الإعلامية والمعلوماتية أمرًا ضروريا؛ لتمكين الطلاب من فهم واستخدام وتقييم وإنتاج المعلومات بشكل فعّال ومسؤول.



كما أكدا أن التربية الإعلامية والمعلوماتية تعتبر مفهوما شاملاً يشمل مجموعة من المهارات والمفاهيم التي تساعد الطلاب على التعامل مع الوسائط والمعلومات بشكل ذكي ونقدي، و تعزيز القدرة على البحث والتحليل والتقييم وتنظيم المعلومات بطريقة منهجية وملائمة، إضافة إلى التركيز على تنمية الوعي الرقمي والتفكير النقدي لدى الطلاب لتمكينهم من اتخاذ قرارات معلوماتية مدروسة وتقييم الأخبار والمصادر بشكل صحيح.