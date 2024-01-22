الخصاونة يؤكد دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أهمية دور ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام.

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وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن ديوان المحاسبة مؤسسة رقابية مستقلة تستهدف المحافظة على المال العام وضمان سلامة الإجراءات الإدارية.

وأضاف أننا لمسنا من خلال التقرير الأخير التقدم بالعمل والطرح وتكريس أفضل الممارسات الدولية في عمل الديوان.

وشدد الخصاونة على أهمية دعم دور ديوان المحاسبة بالإضافة إلى التفاعل الكبير بين فرق ديوان المحاسبة واللجنة الوزارية لتقييم تقارير ديوان المحاسبة من خلال تصويب الكثير من المخالفات التي يتم التعاطي معها.