اخترقت "سكين" صدره… إنقاذ حياة شاب 19 عاما في مستشفيات البشير

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نجح فريق طبي في مستشفيات البشير للجراحات التخصصية بإنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 19 عاما بعد إصابته بطعنة نافذة في منطقة الصدر.وذكرت مستشفيات البشير عبر صفحتها على الفيسبوك إنه أجرى أخصائي جراحة الصدر الدكتور أحمد قوقزة و أخصائي جراحة القلب الدكتور رائد الربضي عملية جراحية طارئة فجر الإثنين، وتم استخراج السكين البالغ طولها 20 سم من تجويف الصدر الأيسر وتم إيقاف النزيف .من جهتهما أكدا الدكتور أحمد قوقزة والدكتور رائد الربضي إن المريض ما زال قيد العلاج وتحت الإشراف الطبي و يتمتع بصحة جيدة .