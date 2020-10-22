اختفاء عشريني في ظروف غامضة بعمان

الوكيل الإخباري - ما زال يبحث عن ابنــه الشاب ، بعد أن خرج من المنزل منذ تاريــخ 12/10 ، وحتى اليوم يملك بصيص أمل ليعود إلى منزله الكائن في بيــادر وادي السير، بالعاصمة عمان .
المواطن عماد الطردة ، يروي لـ"الوكيل الإخباري" ، تفاصيل فقدان ابنه "مصطفى" ، الذي يبلغ من العمر (24) عاما ، حيث خرج في وقت الصباح من منزل العائلة ، مُصطحبا معه جــواز سفره .
وأشار الطردة ، أنه لا يوجد مشاكل عائلية مع ابنه ، لافتا أنّه يتلقى تعليمه في إحدى الجامعات الحكومية ، تخصص "أدب إنجليزي"/سنة ثانية ، حيث كان متفوّقا وحريصا على الـــدراسة .
وقال بحسرة الأب الذي بات ينتظر لقاء ابنه " أنتظــر ابني ، وأنا بصدمة أشبه بكابوس، ولا أعلم لماذا غادر المنزل؟! ، وحتى اللحظـــة لا نعلم مكان تواجده، ولقد تواصلت مع المطــار والمستشفيات والأقارب دون جدوى ".
الشاب مصطفى الطردة ،عاد من أستراليا ، حيث سافر لتلقي تعليمــه الجامعي في تخصص "هندسة معماريّــة" ، إلا أن ذلك لم يستمر ، وعاد إلى الأردن، ليكون بجوار عائلته ، والتحق بجامعة حكوميــة ، وكان "مُتميّزا" في دراسته ، واليوم يُغادر المنزل وما زال مفقودا، علما أنه لا يملك وسيــلة اتصال ، وليس له أصدقاء منذ عودته .
وأوضح الطردة ، أنّه تم تقديم بلاغ لـ"مركــز أمن البيادر" ، لاتخاذ إجراءات في هذا الشأن .
الطردة ، يناشد من أجل مساعدته في العثور على نجله ، وأرفق صورته - على الخبر- وقال " أتمنى المساعدة من أجل عودة مصطفى ، فالعائلة ما زالت تبحث عنه ، والحال لا يسر عدو ولا صديـــق ".
مناشدة أمام الأردنيين ، لعودة "مصطفى" إلى أحضان والديه وأشقائه ، وتم الوقوف مع الأجهزة الأمنية حوله ، والتي أكدت اختفاءه.
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