الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المستقلة للانتخاب تطلق حملة لإزالة اللوحات المخالفة

كورونا.. فرنسا تسجل أعلى رقم أوروبيا بالإصابات اليومية

لبنان: 16 وفاة و 1450 اصابة كورونا جديدة

كندا: 29 وفاة و 1874 إصابة جديدة بكورونا في كيبيك وأونتاريو

العميد أيمن العوايشـة يوجه رسالة للاردنيين

المغرب: تسجيل 53 وفاة و 4151 إصابة جديدة بكورونا

تركيا تسجل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الدفاع المدني يسيطر على حريق في جامعة العلوم والتكنولوجيا

عجلون:مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بأوامر الدفاع

اغلاق محكمة الامانة يوم السبت المقبل لغايات التعقيم




الخميس، 22-10-2020 06:02 م

اربد : تحرير مخالفات لشخصين ومنشأة تجارية لعدم التقيد بأمر الدفاع 11

10202019203425293859196


الوكيل الاخباري - حرر مفتشو مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد ،اليوم الخميس ، مخالفتين لشخصين اضافة الى مخالفة منشأة تجارية لعدم الالتزام بأمر الدفاع 11 القاضي باتخاذ اجراءات الوقاية الصحية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
اضافة اعلان

وقال مدير المديرية رائد الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية ( بترا ) ، إن معظم المحال التجارية والمنشآت في مختلف مناطق المحافظة تتقيد بالإجراءات الوقائية وتوفير مواد التعقيم وارتداء العاملين الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي ، مؤكداً مواصلة كوادر المديرية والجهات المعنية جولاتها الصباحية والمسائية لمراقبة التقيد بالاجراءات الصحية .

وبلغ مجموع المخالفات التي وجهتها المديرية خلال الاسبوع الحالي، وفقاً للخصاونة ، 31 مخالفة ، منها مخالفتين لمنشات تجارية وخمسة مخالفات لأشخاص لعدم التقيد بالتعليمات الصحية ، اضافة الى توجيه 24 مخالفة لمحال تجارية لعدم اعلانها قوائم الأسعار بحسب تعليمات قانون الصناعة والتجارة .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2020_10_22_09_54_12

المستقلة للانتخاب تطلق حملة لإزالة اللوحات المخالفة

5f91cf6de57c3

العميد أيمن العوايشـة يوجه رسالة للاردنيين

1020204112940527189376

الدفاع المدني يسيطر على حريق في جامعة العلوم والتكنولوجيا

10202016124357122661799

عجلون:مخالفة 4 منشآت غير ملتزمة بأوامر الدفاع

محكمه-كلمة-الاردن-780x450

اغلاق محكمة الامانة يوم السبت المقبل لغايات التعقيم

102020199386552281192

الفرّاية: ساعات الحظر الشامل قد تشهد تغييراً

أخبار متعلقة
3202016172639548878738

5 إصابات جديدة بكورونا في مستشفى الأميرة بسمة

102020673435412650954

المستقلة للانتخاب: 251 إجمالي القوائم المترشحة حتى اليوم

قسم-الاسعاف-الجديد-بمستشفى-الرمثا6-copy

تجهيز 3 مستشفيات لمصابي كورونا باربد

مبنى بلدية إربد الكبرى-(أرشيفية)

إغلاق مبنى بلدية غرب إربد جراء إصابة موظف بكورونا

920203012842185264348

حملة أمنية لتنفيذ أوامر الدفاع في إربد

13

إغلاق 54 منشأة غير ملتزمة بأوامر الدفاع في إربد