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الإثنين، 07-08-2023 03:16 م

اربد: مواطنون بأيدون يشكون ضعف ضخ المياه وعدم انتظام البرنامج

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الوكيل الإخباري - شكا مواطنون في منطقة أيدون بمحافظة اربد من تأخر وصول المياه وضعف الضخ وعدم انتظام برنامج التزويد بالمياه اليهم.

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وقالو اليوم الاثنين، إن سكان المنطقة قاموا بتقديم عدة شكاوى منذ السنة الماضية للجهات المعنية المخصصة للنظر بأحوالهم وتحسين التزويد المائي لمنطقتهم، خاصة في فصل الصيف.


واكدوا، ان عدد ساعات ضخ المياه قليلة ولا تكفي لتعبئة خزنات المياه، خاصة انهم يقطنون بعمارة مكونة من عدة شقق سكنية.


وأشار تامر الوديان من سكان المنطقة، الى أن اغلب المواطنين يضطرون لشراء صهاريج مياه خاصة وبأسعار مرتفعة في ظل تزايد الطلب على المياه في فصل الصيف، حيث انه يضطر الى شراء صهريجين كل أسبوع.


من جهته، أوضح المواطن علي الطوالبة، أن المشكلة ليست مقتصرة على فصل الصيف فقط، انما تشمل فصل الشتاء أيضا، مؤكدا أن معظم سكان الحي من ذوي الدخل المحدود ولا يستطيعون شراء المياه من الصهاريج الخاصة بشكل مستمر بسبب ارتفاع أسعارها.


بدوره، أشار المواطن لورنس المقبل، الى وجود خلل في عملية توزيع المياه، مبينا ان هناك بعض المناطق تكون قوة ضخ المياه فيها كبيرة جدا، بينما مناطق أخرى تكون ضعيفة فيها وغير منتظمة في التوزيع .


من جانبهم، شكا مجموعة من سكان خلف شركة اتصالات في بلدة أيدون من عدم وصول المياه اليهم منذ ثلاثة اشهر ، ما يجبرهم على شراء الصهاريج بشكل مستمر.


وفي هذا السياق، قال مدير مياه بني عبيد المهندس المهندس اشرف الخصاونة، إن موجة الحر التي شهدتها المملكة خلال الأسابيع الأخيرة زادت من الطلب على المياه بشكل كبير، ما خلق اختلالات على الأدوار، بالإضافة الى حدوث مشاكل فنية على الآبار بمنطقه الزعتري وكسر خط الناقل (ب) بمنطقه وادي العرب المغذي لمحافظه اربد، الأمر الذي أثر على كميات وبرامج توزيع المياه فيها.


واكد الخصاونة، أن إدارة سلطة المياه حرصت على إبقاء الخدمات ضمن الحد المقبول والإمكانات المتاحة، لافتا الى جاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الشكاوى على مدار 24 ساعة.


وأضاف، ان منطقة أيدون تضم 17 ألف اشتراك من سكان محليين ووافدين، ما يجعلها اكبر المناطق ازدحاما، مبينا انه خلال الأسابيع الثلاثة الماضي تم عمل إجراءات فنية على شبكة المياه وعلى اثرها تم حل مشكلة المياه بمناطق عديدة، موضحا بانه سيكون هنالك إجراءات فنية وخطط تنفيذية على شبكة المياه لتعزيز الوضع المائي في المنطقة.

 

 




 

 


 

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