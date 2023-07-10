العباءة والشماغ الأردني يتألقان في عرض زرياب للأزياء التراثية

الوكيل الإخباري - شاركت سفيرة السلام والنوايا الحسنة مصممة الأزياء الأردنية اعتماد بسيسو في عرض "زرياب" السادس للإبداع وتصميمات المرأة العربية، الذي أقيم أخيرا في ويستفيلد بلندن، بالتعاون مع غرفة التجارة العربية البريطانية.



ونظم المعرض بمبادرة من المركز العربي الأوروبي "الأردن بعيون الغرب"، بدعم من هيئه تنشيط السياحة الأردنية، بحضور السفير الأردني في بريطانيا منار الدباس.

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وقدمت بسيسو خلال العرض مجموعة مختارة من تصاميمها للأزياء التراثية الأردنية التي تجمع الأصالة والحداثة، منها العباءة والشماغ، إضافة الى أزياء المحافظات الأردنية كالسلط ومعان وإربد والرمثا.



وكرم السفير الدباس بسيسو لدورها في تقديم الأزياء الأردنية، بما يعكس الهوية الوطنية والتراث الأردني.