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الأربعاء، 12-07-2023 01:46 م

فرصة استثمارية في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد

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الوكيل الإخباري - أدرجت وزارة الاستثمار على منصة "استثمر في الأردن"، مشروع الاستثمار في التكنولوجيا والبرمجيات ذات الكفاءة باستخدام المواد.

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ويهدف المشروع للحد من نفايات النسيج الناتجة عن إنتاج الملابس والمنسوجات، إذ يتم التخلص من نحو 10 - 25 بالمئة من مدخلات النسيج، على شكل قصاصات قماشية، حيث تنتج 70 بالمئة منها نفايات ناتجة عن عملية القص.


ويبلغ حجم الاستثمار المتوقع 130,000 دولار أميركي، ويقع المشروع في مدينة الحسن الصناعية/محافظة إربد، حيث تضم المدينة الصناعية العديد من مصانع الملابس.


وسيعمل المشروع على إدخال تقنيات وبرامج فعالة للتقليل من نفايات المنسوجات عند المصدر، ما سيعود بفوائد بيئية، وسيقلل من توليد النفايات وتجنب الحاجة إلى معالجتها الإضافية، وتقليل التكاليف المرتبطة بنقلها والتخلص منها، كما يمكن أن تقلل التكنولوجيا الجديدة من كمية نفايات القطع بمقدار 48 طنًا سنويًا.


وتشمل فوائد المشروع، تقليل مدخلات المواد الخام بسبب زيادة كفاءة المواد، وتقليل كمية النفايات التي يتم التخلص منها نحو 0.23 طن يومياً، وانخفاض مدخلات الطاقة لكل وحدة من المنتج، ما يؤدي إلى تقليل البصمة الكربونية، إضافة إلى إمكانية تحقيق تخفيض سنوي بنحو 335.8 دينار أردني في تكاليف خدمات الجمع والتخلص من النفايات، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث التربة نتيجة تقليل كمياتها في مكب النفايات، وتحقيق أداء أفضل في الامتثال/ الحوكمة وفي المسؤولية الاجتماعية للشركات.


ويتم استخدام برنامج تحسين "أوتوكاد"، لزيادة عائدات النسيج في المصانع ذات الإنتاج العالي، حيث قام أحد المصانع في مدينة الحسن الصناعية بتطبيق تقنية الحياكة غير المدروزة، والتي تقوم على استخدام الغزل لنسج الملابس كاملة في خطوة واحدة، ما ينتج عنه الحد الأدنى من النفايات.


ويستلزم هذا الاستثمار إدخال تقنيات وآلات جديدة، حيث تشتمل التكنولوجيا المتوفرة في الأردن حاليًا على تكنولوجيا التصميم بمساعدة الحاسوب من أورفالي (CAD)، وتكنولوجيا "ريتش بيس" .


وتشمل التقنيات الجديدة التي يجب اقتناؤها: تحسين دقة عملية القص عن طريق تكنولوجيا (CAD) ما يعمل على تحسين عملية القطع وتقليل كمية نفايات النسيج الناتجة عن القص، وتكنولوجيا الحياكة غير المدروزة حيث يمكن إنتاج ملابس جاهزة للارتداء دون أي درزات جانبية، ما يلغي إنتاج الدرزات (أي القطع والخياطة)، كما يقلل من خطر العيوب والتلف، وبالتالي عدم وجود نفايات نسيج تقريباً.


وتنطبق هذه التكنولوجيا فقط على المصانع التي تستخدم الغزل بدلًا من النسيج كمادة مدخلة.

 




 

 


 

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