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السبت، 09-03-2024 03:48 م

ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

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الوكيل الإخباري - أكد نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد، أن اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة المستوردة متوفرة بالسوق المحلية بكميات تلبي الطلب القليل عليها بالوقت الحالي، موضحا أن ظروف الشحن العالمية تؤثر على ذلك.

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وقال العقاد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كميات اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والتي لها فترة صلاحية محددة، تصل اليوم إلى السوق المحلية بواسطة الشحن بالطائرات، جراء توقف عمليات الشحن البحري بفعل الأحداث بمنطقة البحر الأحمر.


وأضاف، أن هذه الكميات من اللحوم تصل المملكة من أسواق إفريقية والهند وأستراليا، مبينا أن أسعارها ارتفعت بالسوق المحلية جراء زيادة أجور الشحن الجوي بمقدار 3 دولارات (2.13 دينار) لكل كيلوغرام، ما زاد من التكلفة.


وبين العقاد أن اللحوم الحمراء المجمدة من مختلف الأصناف متوفرة بكميات تكفي حاجة السوق المحلية، وتصل من البرازيل والهند وإفريقيا وأستراليا، مؤكدا ان أسعار بيعها معتدلة ولم يطلها زيادة من أكثر من شهرين.


وحسب العقاد، يبلغ سعر كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي ذبح مسلخ عمان وزن 23-26 كيلوغراما بسعر اليوم السبت، بين 6 و6.25 دينار، ووزن من 26-28 كيلوغراما 5.70 دينار، ووزن فوق 30 كيلوغراما 5.60 دينار.


وأشار إلى أن سعر بيع الخروف الروماني في مسلخ عمان وزن صغير 8.50 دينار للكيلوغرام، فيما سعر الأوزان الكبيرة منه 8.25 دينار، ووزن فوق 20 كيلوغراما بين 7.50 و8 دنانير للكيلوغرام.


وبالنسبة لأسعار اللحوم الحمراء الطازجة (فاكيوم) او مبردة، أوضح العقاد، أن كيلوغرام لحم الخروف الأسترالي تباع في مسلخ عمان بسعر يتراوح بين 6.50 و6.75 دينار، ومثلها بالنسبة للخروف الإفريقي المستورد، فيما يتراوح سعر كيلوغرام لحم العجل الإفريقي المستورد بين 5.50 و6 دنانير، وهو نفس السعر بالنسبة للعجل البرازيلي.


وأشار إلى أن سعر كيلوغرام لحم الخروف المجمد الأسترالي (كامل) تبلغ 4.30 دينار في مسلخ عمان، و4.50 دينار للقطع منه، فيما سعر لحم الخروف النيوزلندي المجمد (كامل)، 4.75 دينار للكيلوغرام، و 5.25 دينار للكيلوغرام المقطع منه.


وبين العقاد أن سعر لحم العجل المجمد البرازيلي (كامل) يباع في مسلخ عمان بسعر 2.80 دينار للكيلوغرام، و 5 دنانير حسب القطع، فيما سعر اللحم الهندي المجمد (كامل) 2.80 دينار للكيلوغرام، و3.50 دينار إذا كان مقطع.


وذكر العقاد أن استهلاك السوق المحلية السنوي من اللحوم الحمراء الطازجة والمبردة والمجمدة المستوردة سواء كانت خروفا أو عجلا يبلغ ما يقارب 5 الآف طن شهريا، يتم استيرادها من دولا عديدة من خلال 23 شركة محلية عاملة بالقطاع.

 




 

 


 

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