السبت 10-02-2024
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السبت، 10-02-2024 01:41 م

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الشباب عن أماكن عرض مباراة منتخب النشامى والعنابي القطري في نهائي كأس آسيا 2023 اليوم السبت، في جميع محافظات المملكة.اضافة اعلان


وتاليا مواقع عرض المباراة:

عمان مدينة الحسين للشباب صالة الأمير حمزة برابة رقم (6).
محافظة اربد، مدينة الحسين للشباب صالة الجمنازيوم.
محافظة الزرقاء، الصالة الرياضية مدينة الأمير محمد.
محافظة البلقاء، صالة مجمع الأمير حسين الرياضي.
محافظة جرش، الصالة الرياضية مجمع جرش الرياضي.
محافظة عجلون، الصالة الرياضية مجمع عجلون الرياضي.
محافظة المفرق، الصالة الرياضية مجمع المفرق الرياضي.
محافظة مادبا، الصالة الرياضية/ مدينة الأمير هاشم للشباب.
محافظة الكرك، الصالة الرياضية صالة الأمير فيصل الرياضية.
محافظة الطفيلة، الصالة الرياضية المجمع الرياضي.
محافظة العقبة، مدينة الأمير حمزة للشباب.
محافظة معان، الصالة الرياضية مجمع الأميرة هيا.
إقليم البتراء، الصالة الرياضية مركز شباب البتراء.

 




 

 


 

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