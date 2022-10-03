ارتفاع أسعار الذهب في الاردن

الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب في الأردن، الاثنين بواقع 50 قرشا للغرام الواحد، بحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



ووفقا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة، ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، الأكثر طلبا بين الأردنيين، إلى 34.9 دينار، و33.4 دينار للشراء.



كذلك ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 41.0 دينار، بينما ارتفع سعر الشراء إلى 38.2 دينار، أيضا ارتفع سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراط إلى 31.2، و28.2 دينار للشراء.

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