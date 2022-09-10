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السبت، 10-09-2022 07:03 ص

الذهب عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ذهب3


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الجمعة، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، إذ عزز ضعف الدولار الطلب على المعدن الأصفر، حتى في الوقت الذي تعهد فيه صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لترويض ضغوط التضخم.

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وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 % إلى 1726.80 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0917 بتوقيت غرينتش. ويتجه الذهب لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في 4 أسابيع وصعد حوالي واحد بالمئة هذا الأسبوع.


وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 % إلى 1738.1 دولاراً.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5 % إلى 18.85 دولاراً للأوقية، وزادت بنسبة 4.7 % خلال الأسبوع. وصعد البلاتين 0.6 % إلى 884.73 دولاراً ويتجه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ يونيو. أما البلاديوم فصعد 1.3 % إلى 2165.72 دولاراً ويتجه لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ يوليو.

 

البيان


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