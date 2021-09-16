ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

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أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 12 ألفا و468 حالة حتى صباح الخميس.ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و574 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة أمس الاربعاء.وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 810 آلاف و559 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 41 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 787 ألفا و517 حالة شفاء.