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السبت، 04-09-2021 09:00 ص

ارتفاع إصابات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 3


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و737 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و454 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 799 ألفا و825 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 777 ألفا و634 حالة شفاء.

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