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ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الإثنين، 17-01-2022 09:13 ص

ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

كورونا 6


الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 26 ألفا و 772 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الإثنين.

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ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 986 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة الأحد.


وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 100 ألفا و 967 إصابة.


كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 61 ألفاً و 250 حالة شفاء.
ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 328 مليون و 844 ألفا و 451 حالة، شفي منها 267 مليوناً و 726 ألفا و 222 حالة.


وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 557 ألفا و 893 حالات وفاة حول العالم.


 




 

 


 

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