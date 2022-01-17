ارتفاع حالات كورونا النشطة في المملكة

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 26 ألفا و 772 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم الإثنين.

اضافة اعلان



ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 12 ألفا و 986 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة الأحد.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و 100 ألفا و 967 إصابة.



كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 61 ألفاً و 250 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 328 مليون و 844 ألفا و 451 حالة، شفي منها 267 مليوناً و 726 ألفا و 222 حالة.



وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 557 ألفا و 893 حالات وفاة حول العالم.

