الثلاثاء 14-03-2023
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الثلاثاء، 14-03-2023 09:54 ص

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2806.721 طن، توزعت على 1781.139 طن خضار، 817.595 طن فواكه، و 207.987 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 319.579 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 35 قرش، بطاطا من 20 إلى 30 قرش، بندورة من 10 إلى 20 قرش، خيار من 50 إلى 80 قرش، الليمون من 40 إلى 65 ، زهرة من 10 إلى 20 قرشاً ، الموز البلدي من 60 إلى 90 قرشاً.

وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:

 



 




 

 


 

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