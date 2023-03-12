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الأحد، 12-03-2023 01:35 م

ارتفاع عدد زوار مادبا بنسبة 300 %

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الوكيل الإخباري- زار محافظة مادبا في أول شهرين من العام الحالي، 96286 زائرا مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغ عدد الزوار خلالها 20423 زائرا، بزيادة بلغت 300 بالمئة تقريبا.

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وقال مدير سياحة مادبا وائل جعنيني، إن أغلبية الزوار كانوا من الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وكوريا.


وأشار الى ارتفاع عدد المنشآت السياحية في مادبا إلى 113، منها 20 فندقا و 30 مطعما سياحيا و 27 مشغلا و31 متجرا و 5 مكاتب سياحة وسفر و 569 غرفة فندقية تتسع لـ 1135 شخصا.


وبين جعنيني، أن المديرية تعمل على عدد من المشاريع السياحية في مقدمتها تعزيز الخدمات لموقع مكاور مثل اللوحات التفسيرية وغرفة تذاكر وتأهيل الوحدات الصحية ومظلات معدنية مغطاة ومقاعد للجلوس، بالإضافة إلى تركيب دربزين للطريق المؤدي إلى القلعة ومعالجة الأدراج الحجرية.


كما تعمل المديرية على تركيب لوحات إرشادية فسيفسائية في مختلف مواقع مادبا، إضافة إلى وضع خطة للفعاليات والاحتفالات الجاذبة للسياح وتطوير المنتج السياحي في مادبا.

 




 

 


 

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