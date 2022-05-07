ارتفاع نسب استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن 5.6% العام الماضي

الوكيل الإخباري -
بينت أرقام رسمية، أن الطاقة الكهربائية المُولدة في الأردن خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة 3.3% عما كانت عليه في عام 2020. اضافة اعلان
ووفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد ارتفعت نسبة الطاقة الكهربائية المُستهلكة العام الماضي 5.6%
وأشارت الأرقام إلى أنه بلغ نصيب الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية 1739.3 ك.ز.س، فيما بلغت نسبة السكان المزودين بالطاقة الكهربائية 99.9%
ووصل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء العام الماضي 21.0%، فيما وصل استهلاك القطاع المنزلي 48.0%.
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