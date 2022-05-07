السبت 07-05-2022
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السبت، 07-05-2022 09:32 ص

ارتفاع نسب استهلاك الطاقة الكهربائية في الأردن 5.6% العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت أرقام رسمية، أن الطاقة الكهربائية المُولدة في الأردن خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة 3.3% عما كانت عليه في عام 2020. اضافة اعلان


ووفقاً لبيانات دائرة الاحصاءات العامة، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" فقد ارتفعت نسبة الطاقة الكهربائية المُستهلكة العام الماضي 5.6%

وأشارت الأرقام إلى أنه بلغ نصيب الفرد في الأردن من الطاقة الكهربائية 1739.3 ك.ز.س،  فيما بلغت نسبة السكان المزودين بالطاقة الكهربائية 99.9%

ووصل استهلاك القطاع الصناعي من الكهرباء العام الماضي 21.0%، فيما وصل استهلاك القطاع المنزلي 48.0%. 

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