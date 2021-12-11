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السبت، 11-12-2021 01:04 م

اردني ضمن قائمة لأفضل العلماء والباحثين حول العالم / جامعة امريكية

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الوكيل الاخباري -  صنفت جامعة ستانفورد الاميركية، الاستاذ المشارك والباحث في علم الاوبئة والصحة العامة في جامعة الامارات العربية المتحدة الدكتور رامي هاني الرفاعي، ضمن قائمة الباحثين الرائدين المدرجين لديها لأفضل 2 بالمئة من علماء العالم في مجال تخصصه للعام 2020.

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وتصدر جامعة ستانفورد الاميركية، هذا النوع من تصنيف العلماء حول العالم سنويا، استنادا إلى عدة معايير لتصنيف العلماء والباحثين في 22 تخصصا علميا يتفرع منها 176 تخصصا فرعيا، إضافة إلى عدد البحوث المنشورة من قبل الباحث ومدى الاستشهاد بها والاعتماد عليها من قبل باحثين اخرين.
وكرم الرئيس الاعلى لجامعة الامارات العربية المتحدة، زكي نسيبة، الرفاعي، اضافة الى كوكبة من الباحثين الذين صنفوا أيضا ضمن قائمة الباحثين الرائدين.
يذكر أن الرفاعي حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الأوبئة من جامعة طوكيو للطب وطب الاسنان، وشهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، وشارك في عدة دورات تدريبية علمية في مجال اختصاصه في جامعة هارفارد الاميركية وجامعات اخرى في تايلاند وماليزيا واليابان. ويعتبر الرفاعي من الباحثين الناشطين في مجال تخصصه، ونشر ما يزيد على 50 ورقة علمية في مجلات علمية عالمية، إلى جانب مشاركته في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وحصوله على جوائز في مجال البحث العلمي.
وتحتل جامعة الامارات العربية المتحدة المرتبة السابعة على مستوى الجامعات في الوطن العربي، والمرتبة 284 على مستوى الجامعات عالميا بحسب اخر التصنيفات الجامعية العالمية المعتمدة.

 




 

 


 

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