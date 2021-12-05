الأحد 05-12-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي تحدّث بطاقات تقديم الخدمة وتستغني نهائياً عن الوثائق المطلوبة في غالبية خدماتها

تأجيل جلسة مجلس النواب المنوي عقدها الاثنين

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

الصفدي يستقبل جون كيري

مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة أُخفيت داخل مركبة شحن

الأحد، 05-12-2021 08:47 م

إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

w


الوكيل الاخباري -عقد فريق عمل برنامج "أنا أشارك"، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية اليوم الاحد ، جلسة حوارية بعنوان " النساء في طريقهن للسياسة"، تحدثت فيها عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي المهندسة مي أبو عداد.

وتحدثت ابو عداد خلال الجلسة التي حضرها حشد من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، مشيرة الى حق الأردنيين والأردنيات في تأليف الأحزاب والانضمام لها دون أن يتم التعرض لهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 7

طبيب اردني يوضح سبب ارتفاع وفيات كورونا في الاردن اليوم

w

ندوة حول الحياة السياسية بجامعة آل البيت

122021418740242388984

حوارية حول التمكين السياسي للشباب بإربد

11202125223333700996274

تنفيذ مبادرة كلنا شركاء بالبلقاء

1638721165326

معهد غرب آسيا وشمال أفريقيا يُطلق نادي الخريجين الباحثين الشباب

www

الصفدي يستقبل جون كيري

أخبار متعلقة
مدرسة

توصية بتخيير الاهالي بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد بالمدارس

إدارة الأزمات

إدارة الأزمات تدعو طلبة المدارس لتلقي لقاح كورونا

التعليم الخاص (2)

تعميم على المدارس الحكومية والخاصة بعد ارتفاع اصابات كورونا - وثيقة

1120212213462545206579

التربية : توجه لتأجيل الامتحان التشخيصي للفصل الدراسي الثاني

التربية والتعليم

أرقام جلوس طلبة التكميلي الأسبوع المقبل

11202110164349508622286

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية