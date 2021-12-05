إربد: حوارية بعنوان النساء في طريقهن للسياسة

الوكيل الاخباري -عقد فريق عمل برنامج "أنا أشارك"، بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة إربد الأهلية اليوم الاحد ، جلسة حوارية بعنوان " النساء في طريقهن للسياسة"، تحدثت فيها عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وعضو الحزب الديمقراطي الاجتماعي المهندسة مي أبو عداد.



وتحدثت ابو عداد خلال الجلسة التي حضرها حشد من طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية، عن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، خاصة فيما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، مشيرة الى حق الأردنيين والأردنيات في تأليف الأحزاب والانضمام لها دون أن يتم التعرض لهم.

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