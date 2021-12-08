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الأربعاء، 08-12-2021 04:47 م

هام من البلقاء التطبيقية لأبناء متقاعدي الضمان



الوكيل الإخباري - منحت جامعة البلقاء التطبيقية، تسهيلات تتيح لمتقاعدي الضمان تقسيط الرسوم الدراسية لأبنائهم الملتحقين في البرامج والكليات كافة.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في الجامعة الأربعاء، للإعلان عن نتائج الدراسة المشتركة بين الجامعة ومؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي تهدف إلى قياس نسب تشغيل خريجي الجامعة وتحليل المواءمة بين مخرجات التعليم الأكاديمي والتقني والفني ومتطلبات سوق العمل.


وقال رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الزعبي، إن هذا القرار جاء للتسهيل على الطلبة ويندرج ضمن برامج الشراكة بين الجامعة والمؤسسة، مشيراً إلى أن الجامعة ستقسط الرسوم الجامعية للفصلين الأول والثاني على 4 أقساط لكل فصل دراسي، أما الفصل الصيفي سيتم تقسيطه على 3 دفعات.


من جهته، ثمن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة هذا التوجه من قبل الجامعة والذي يخدم شريحة كبيرة من المتقاعدين وتسهيل تأدية الأقساط الجامعية عن أبنائهم بكل سهولة ويسر، مؤكدا استعداد المؤسسة للتعاون مع مختلف الجامعات والمؤسسات الاكاديمية لتطبيق المبادرة التي اطلقتها الجامعة.


وأضاف الرحاحلة أن المؤسسة ستعمل على إبرام اتفاقية مع الجامعة وستتيح الخدمة خلال الاسبوعين المقبلين.

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