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الخميس، 18-11-2021 11:16 ص

الأردن الثاني عربياً في مؤشر أكثر الدول أماناً والسادس عشر دولياً

الاردن اولا


** تقرير صادر عن أحد أهم مراكز البحث الدولية لرصد مستوى الشعور بالأمان، والثقة بأجهزة الأمن وقدرتها على إنفاذ القانون.

الوكيل الإخباري - واصل الأردن تقدمه الكبير على مؤشر "القانون والنظام العالمي"، حسب تقرير بحثي صادر عن واحد من أهم مراكز البحث في مجال الأمن وسيادة القانون الدولية، ليحل في المركز الثاني عربياً، والسادس عشر على مستوى العالم.

وحقق الأردن قفزة كبيرة في مجال الأمن حسب مؤسسة «غالوب» الدولية للدراسات والأبحاث الأمنية، المختصة برصد مستوى الأمن وسيادة القانون، ومدى الشعور بالأمان.

وتقدم الأردن تبعاً وفق مؤشر غالوب، من المركز الخامس عربياً إلى الثاني عربياً، ومن المركز 34 دولياً إلى المركز السادس عشر، متفوقاً على دول مثل السويد وألمانيا والولايات المتحدة، في قائمة شملت 115 دولة شملها التقرير للعام 2021.

واعتمد التقرير الصادر عن مؤسسة "غالوب" الأمريكية في تحليله العلمي على عدة مؤشرات فرعية من أهمها قياس مدى شعور السكان بالأمان، ومدى ثقتهم بأجهزة الأمن المحلية وقدرتها على إنفاذ سيادة القانون في الدول التي يعيشون بها.

وتصدرت النرويج المؤشر الدولي برصيد 94 نقطة من أصل 100، بينما احتفظت دولة الإمارات العربية بالمركز الثاني دولياً ، وبصدارتها للمؤشر على مستوى الإقليم ب93 نقطة، تلتها الإمارات فالصين، وجمعت الأردن 89 نقطة من أصل مئة، بينما حلت فنزويلا في آخر القائمة للدول الأقل أمنا ب53 نقطة.

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