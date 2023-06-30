الجمعة 30-06-2023
الوكيل الاخباري

استئناف عمل معبر “الكرامة” السبت لاستقبال الحجّاج

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الجمعة، 30-06-2023 08:47 م

استئناف عمل معبر “الكرامة” السبت لاستقبال الحجّاج

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الوكيل الاخباري - أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود، أن معبر الكرامة (جسر الملك حسين) سيعمل يوم غد السبت، كالمعتاد من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة والنصف ظهرا أمام حركة المسافرين في كلا الاتجاهين.

وأضافت أنه سيتم استئناف العمل في المعبر يوم السبت الساعة الحادية عشرة مساء لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين الى فلسطين، ليعود العمل بنظام الـ24 ساعة من صباح يوم الأحد الموافق 2/7/2023.

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