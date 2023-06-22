استثمار أموال الضمان تجتمع بإدارية جمعية متقاعدي الضمان الاجتماعي

الوكيل الإخباري

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- التقى رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه اليوم الخميس مع رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي احمد القرارعة واعضاء الهيئة الادارية بحضور عدد من مدراء الصندوق.ويأتي هذا اللقاء حرصا من الصندوق والجمعية على مأسسة التعاون بين الطرفين، وعرض أوجه استثمارات صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، والعوائد المتحققة للصندوق ، مع ابراز دور هذه الاستثمارات في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، وادراكا لأهمية الجمعية في التعريف باستثمارات ومشاريع الصندوق، ودورها في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتقاعدين.