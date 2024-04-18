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الخميس، 18-04-2024 10:46 ص

استثمار أموال الضمان وجمعية رجال الأعمال يبحثان تعزيز الاستثمارات

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الوكيل الإخباري - عقد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عزالدين كناكريه لقاء مع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وعدد من أعضاء مجلس الإدارة بحضور مدير عام الجمعية وعدد من مدراء الصندوق لبحث سبل التعاون المشترك.

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وخلال اللقاء، استعرض رئيس الصندوق ابرز مؤشرات الأداء المالي للصندوق واستثمارات الصندوق القائمة في مختلف القطاعات، بالإضافة الى المشاريع التي يقوم الصندوق والشركات المملوكة للضمان الاجتماعي بتنفيذها. 


وأثنى رئيس الصندوق على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجمعية في توطين وجذب الاستثمار للمملكة، مضيفاً أن الصندوق أبوابه مفتوحة للتعاون مع الجمعية لتحقيق الأهداف الوطنية التي تسهم في تحقيق الرؤى الملكية السامية للنهوض بالاقتصاد الأردني.


من جانبه، أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين بجهود صندوق الاستثمار ودوره في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل نوعية للأردنيين، وأكد على أهمية العمل التشاركي بين الصندوق والجمعية لدعم إقامة مشاريع وطنية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي.


وبحث الطرفان عدداً من فرص التعاون المشترك بهدف تفعيل النشاط الاقتصادي والاستثماري في المملكة والنهوض ببيئة الأعمال.

 




 

 


 

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