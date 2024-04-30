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الثلاثاء، 30-04-2024 03:31 م

استحداث مظلات داخل جرش لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه

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الوكيل الاخباري- استحدثت مديرية مياه جرش مظلات لتزويد آليات الدفاع المدني بالمياه في المناطق الحرجية في المحافظة؛ لتقليل مدة استجابة إخماد الحرائق والحد من انتشارها، وفق مساعد المدير محمد العتوم.اضافة اعلان


وقال العتوم خلال اجتماع في مبنى المحافظة الثلاثاء، إن مديرية المياه استحدثت هذه المظلات؛ لتزويد آليات الإطفاء بالماء حسب منطقة الحريق في حال نشوبه، خاصة أن سد الملك طلال بعيد عن بعض المناطق الحرجية؛ الأمر الذي يتطلب وقتا لتزويد آليات الإطفاء بالمياه.

وأضاف أنه يوجد خزان ماء سعته 250 مترا داخل محمية دبين تستطيع كوادر الدفاع المدني استخدامه أيضا في حال نشوب حريق داخل المحمية.

مدير دفاع مدني جرش المقدم خالد عبيدات بين أن كوادر وآليات الدفاع المدني جاهزة للتعامل مع أي طارئ وفي مختلف الظروف، موضحا أن لدى المديرية خطة عمليات تشمل التعامل مع الحرائق، وخطة وقائية قبل نشوب الحرائق من خلال المحاضرات والتوعية.

وطالب عبيدات بفتح خطوط نار داخل الغابات والمناطق ذات الكثافة الحرجية؛ لتستطيع آليات الدفاع المدني الوصول لمنطقة الحريق.

محافظ جرش فراس الفاعور أوضح أنه يجب تكثيف الجهود بين جميع الجهات الرسمية والشعبية؛ للعمل على الحد من الحرائق، ومكافحة الحشرات، وتكثيف الرقابة على البرك الزراعية.

 




 

 


 

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