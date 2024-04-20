السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

جيش الاحتلال يقر بإغتيال 10 فلسطينيين في العملية المستمرة بمخيم طولكرم

مطار دبي الدولي يعود للعمل بكامل طاقته

وزير الطاقة: الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة

قصص تفطر القلوب.. هكذا قتل الاحتلال آلاف الأجنة المجمدة في غزة

زراعة لواء الوسطية تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة

الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد

هنية في اسطنبول للقاء أردوغان

رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا

نيوزويك: بعد 6 أشهر .. حماس تسيطر على الوضع في غزة

السبت، 20-04-2024 01:46 م

الترخيص المتنقل في بلدية برقش غدًا الأحد

1713606846105


الوكيل الاخباري-  تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية برقش في محافظة اربد، غدًا الأحد، وحتى يوم الأربعاء، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".

اضافة اعلان


وقال رئيس بلدية برقش، خالد الفقيه، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، إن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في قاعة الأمير حسين التابعة للبلدية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثانية ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وأوضح أن هذه الخدمة تأتي ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم لبعد اللواء عن أقرب ترخيص في المحافظة.


وبين أنه سيتم تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورًا، مثمنًا جهود إدارة الترخيص بتقديم هذه الخدمة توفيرا للوقت والجهد على المواطنين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1713614150138

جمعية رجال الأعمال تعقد اجتماع الهيئة العامة

6623a94c4e540

وزير الطاقة: الأردن يطمح لتطوير تكنولوجيا استغلال مصادر الطاقة المتجددة

1713607006502

زراعة لواء الوسطية تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية

542451_5_1708426261

الحاج توفيق : تنظيم منتدى أعمال أردني -بحريني العام الحالي

نذير

رئيس الجامعة الأردنية: يجب عدم نسيان أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وحرياتنا

6623867f3e607

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

أخبار متعلقة
550538_5_1711455312

توقيف 20 شخصا وضبط 60 بسطة عشوائية بإربد

6601bbfa49e74

إتلاف 300 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستهلاك في جرش

طط

الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تزور مصابين في إربد

اربد

ورشة عمل حول الأمن الغذائي في إربد

b33259ce-e08b-479b-83f5-9764c7cc7941

البطاينة نائباً لرئيس بلدية اربد الكبرى للعامين القادمين

1

فيديو - لحظة تدهور مركبة وسط النهار في إربد