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الإثنين، 29-04-2024 03:48 م

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الوعظ والإرشاد في جرش

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الوكيل الإخباري - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الإثنين، ملتقى الوعظ والإرشاد واليوم الخيري والطبي المجاني، الذي نظمته الوزارة، بالتعاون مع صندوق الزكاة، ومستشفى المقاصد الخيريّة، في بلدة سوف بمحافظة جرش.

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وقال الخلايلة، "إننا في هذا البلد وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نكاد نكون البلد الوحيد الذي لم يسجل فيه أي اعتداء على أموال الوقف"، مؤكدا أن أموال الوقف محفوظة، وريع الأوقاف ينفق في البرامج الخيرية والوقفية، وبحسب شروط الواقفين.


وأضاف أن الأموال التي تأتي لصندوق الزكاة تصرف حسب المصارف الشرعية المحددة للزكاة، والتي وردت نصا في القرآن الكريم، مشيرا إلى أن المصاريف الإدارية ورواتب العاملين والعاملات في صندوق الزكاة تتحملها الموازنة العامة للدولة.


وأعلن الخلايلة، عن توزيع 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ50 يتيما ولـ50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة لتقديم 300 طرد غذائي للأسر الفقيرة والمحتاجة، مشيرا لوجود 92 أسرة تتقاضى رواتب شهرية من صندوق الزكاة، و12 مشروعا تأهيليا ممولا من الصندوق في بلدة سوف.


وأشار مدير أوقاف جرش باسم الزعبي، إلى أن انعقاد الملتقى يجسد حرص وزارة الأوقاف على تعزيز القيم الدينية والأخلاقية، ونشر الوعي الإسلامي الصحيح، وتقديم العون والمساعدة للمحتاجين، مبينا أهمية الملتقيات في نشر روح التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.


وقال رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، إن البلدية وفي إطار شراكتها مع الوزارة خصصت ضمن موازنتها ولأول مرة في تاريخها بندا لصيانة المساجد ضمن رؤيتها بأهمية الحفاظ على بيوت الله، مشيرا إلى دور وزارة الأوقاف في بث رسائل الوعظ والإرشاد عبر مختلف المساجد ومجالس العلم بأمانة وإخلاص.


كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيريّة بمنطقة سوف.


وحضر الافتتاح، محافظ محافظة جرش الدكتور فراس الفاعور، والنائب فايزة عضيبات، ورئيس بلدية المعراض حسن المرازيق، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه الإسلامي/ مدير الوعظ والإرشاد الدكتور إسماعيل الخطبا، ومدير مديرية العلاقات العامة في الوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي المنطقة.

 




 

 


 

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