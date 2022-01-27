استطلاع الوكيل : 70% لم يسجلوا على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - شارك نسبة 70% من المواطنين بأنهم لم يسجلوا على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة للقطاع المنزلي .

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وبنسبة 30% من المشاركين باستطلاع طرحه موقع "الوكيل الإخباري" حول تسجيل المواطنين على منصة التعرفة الكهربائية أفادوا أنهم سجلوا على المنصة بعد الإعلان عن انطلاقها.



وبلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى نهاية الأسبوع الماضي 416688 عدادا من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 227ر653ر1 شخص.