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الأحد، 16-01-2022 02:15 م

348 ألفا و827 سجلوا للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة

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الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاحد 348827 عداد من مجموع من زاروا الموقع وبلغ عددهم 1291950 شخص.اضافة اعلان


ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الاحد شكل الأردنيون نسبة 98.61 بالمئة منهم وتوزعوا( المستفيدون من المكرمة الملكية 14.48 بالمئة ، المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 2.21 بالمئة الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 1.36 بالمئة) فيما بلغ عدد المسجلين من أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 1.32 بالمئة في حين بلغ عدد حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 0.07 بالمئة.

وتلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 709 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع 202 منها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.

كما تعامل مركز الاتصال الوطني مع (10091) ملاحظة، فيما تعامل مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس السبت مع 87 استفسارا وملاحظة.

 




 

 


 

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