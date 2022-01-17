366 الفاً و577 مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاثنين 366577 عداداً من مجموع من زاروا الموقع والبالغ عددهم 207ر379ر1 اشخاص.

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ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكل الأردنيون نسبة 61ر98 بالمئة من المسجلين، موزعين كما يلي:

المستفيدون من المكرمة الملكية 34ر14 بالمئة

المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 3ر2 بالمئة

الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 37ر1 بالمئة

أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 31ر1 بالمئة

حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 07ر0 بالمئة.

واشارت البياات انه تلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 763 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع بعضها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.



وتعامل مركز الاتصال الوطني مع (11053) ملاحظة، فيما تعامل مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس الاحد مع 100 استفسار وملاحظة.