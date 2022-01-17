الإثنين 17-01-2022
الوكيل الاخباري

الجيش: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود الأردنية من سوريا

366 الفاً و577 مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

سوريا تسمح بتمويل غير محدود لمشاريع الطاقة المتجددة

طبيب روسي يوضح سبب ظهور كدمات على جلد المصابين بكورونا

بلعاوي يوضح حول إصابة الشخص بسلالتين مختلفتين من كورونا معا

المياه : المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بنحو (6) ملايين م3

كيف تخفي أو تعطل علامة online لحسابك على انستغرام؟

الخصاونة: حريصون على إزالة العقبات أمام المستثمرين

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم

السعودية تسجل زيادة طفيفة بإصابات كورونا اليومية

الإثنين، 17-01-2022 02:29 م

366 الفاً و577 مُسجل على منصة التعرفة الكهربائية الجديدة

1202213102057495383462


الوكيل الإخباري - بلغ العدد الكلي للعدادات التي فتحت حسابا للتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي حتى صباح اليوم الاثنين 366577 عداداً من مجموع من زاروا الموقع والبالغ عددهم 207ر379ر1 اشخاص.

اضافة اعلان


ووفق بيانات أعلنت عنها هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكل الأردنيون نسبة 61ر98 بالمئة من المسجلين، موزعين كما يلي: 

 

المستفيدون من المكرمة الملكية 34ر14 بالمئة

المستفيدون من صندوق المعونة الوطنية 3ر2 بالمئة

الاردنيات المتزوجات من غير الأردنيين 37ر1 بالمئة

أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن 31ر1 بالمئة

حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة 07ر0 بالمئة.

 

واشارت البياات انه تلقى الموقع الالكتروني المخصص للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة للقطاع المنزلي 763 ملاحظة واستفسار وشكوى تم التعامل مع بعضها وتجري عملية استكمال التعامل مع باقي الشكاوى.


وتعامل مركز الاتصال الوطني مع (11053) ملاحظة، فيما تعامل مركز المراقبة والطوارئ في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن امس الاحد مع 100 استفسار وملاحظة.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
098b36912ecd4b3bb842bd14825c5e06

ارتفاع الطلب على الكستناء والبطاطا الحلوة خلال المنخفض

271979892_302173445273628_4846186936712312367_n

الجيش: مقتل شخص حاول اجتياز الحدود الأردنية من سوريا

شش

بلعاوي يوضح حول إصابة الشخص بسلالتين مختلفتين من كورونا معا

M63A2670

المياه : المنخفض الجوي الاخير رفد السدود بنحو (6) ملايين م3

M63A2500

الخصاونة: حريصون على إزالة العقبات أمام المستثمرين

1220212683659455029935

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم

أخبار متعلقة
120224131056345827735 (1)

الحكومة تخصص قرابة 7 ملايين دينار لدعم الأسر الفقيرة

zahntechnik-hoffmann-und-blankenburg-kaufbeuren-header1

تعليمات جديدة لطالبي ترخيص ممارسة مهنة فنيي الأسنان

12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

0L5A9538

62 ألفا و 68 اصابة كورونا نشطة في الأردن

IMG_4175

الأرصاد: المنخفض الثلجي القادم بلا اسم وتأثيره آخر أيام الخريف

unnamed (16)

سمارة رئيسا لاتحاد المهندسين العرب