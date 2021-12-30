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الخميس، 30-12-2021 01:32 م

استعدادات مكثفة للاحتفال بإربد عاصمة الثقافة العربية لعام 2022

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الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة إربد والمكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022، سلسلة من الجلسات واللقاءات التعريفية بأنشطة وبرامج الاحتفالية في مركز إربد الثقافي.

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وقال مدير ثقافة إربد عاقل خوالدة إن هذه الجلسات واللقاءات التعريفية جمعت رؤساء وممثلي الهيئات الثقافية في محافظة إربد، والبالغ عددها 137 هيئة، برئاسة مدير المكتب التنفيذي لاحتفالية إربد عاصمة الثقافة العربية 2022، المهندس منذر بطاينة، وحضور عدد من ممثلي اللجان والهيئات الثقافية الفرعية المتخصصة.


وأشار إلى أن هذه اللقاءات تأتي ضمن الاستعدادات المكثفة لانطلاق فعاليات إربد عاصمة الثقافة العربية للعام 2022، حيث تشهد المحافظة حاليا نشاطا دؤوبا من خلال أنشطة متعددة تقوم بها الهيئات الثقافية والمؤسسات ذات العلاقة.


وبين الخوالدة أن من المؤمل أن يشهد العام 2022 حراكا ثقافيا محليا وعربيا في محافظة إربد الزاخرة بالمنجزات والرموز الثقافية وأماكن العرض الثقافي والمؤسسات الحكومية والأهلية المعنية بالشأن الثقافي.

 




 

 


 

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