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الأحد، 05-12-2021 04:57 م

صحة اربد: الوضع الوبائي مستقر ولكن بحذر شديد

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الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية الصحة في إربد رياض الشياب، الأحد، إن هناك تزايداً في نسبة الإصابات بفيروس كورونا بالمحافظة ولواء الشمال وبالمقابل فإن نسبة الإدخالات إلى المستشفيات مطمئنة حتى الآن.اضافة اعلان


وأضاف أن "عدد المرضى في مستشفى إربد الميداني يبلغ 95 مريضا وعدد الأسرة الموجودة فيه 300 سرير وأن نسبة الإشغالات في الصالات العادية تقريبا 38% و50% في العناية الحثيثة" بحسب المملكة.


وأشار إلى أن "الوضع الوبائي مستقر بحذر شديد"، وأنه ومن خلال المؤشرات الموجودة ومن خلال التقصي الوبائي والإدخالات إلى المستشفيات الحكومية والمستشفى الميداني هناك مؤشرات مبشرة في عملية التناقص بالإصابات.


ولفت إلى أن جميع المستشفيات الموزعة جغرافيا على مستوى الشمال مجهزة بجميع طواقمها وكوادرها الطبية ووحدات العناية الحثيثة، حيث تقوم المستشفيات العامة الموجودة على مستوى المحافظة والشمال بعملية استقبال المرضى وتقييمهم وتصنيفهم حسب الحالة.

 




 

 


 

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