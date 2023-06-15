استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي اليوم - رابط

الوكيل الاخباري - تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس الموافق 15 حزيران استقبال طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي ولغاية 20 تموز المقبل عبر الرابط التالي . (رابط)



وأضافت الوزارة، أنه بإمكان (المتوقع تخرجهم) تقديم طلب العمل على حساب التعليم الإضافي؛ شريطة إحضار المصدقة الجامعية لاحقًا لاعتماد الطَّلب.

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وأشارت إلى أنه سيُعلن عن مواعيد الامتحانات حسب الأسس المعتمدة لاحقًا وعبر رابط إلكتروني موضحة أنه "لن يتقدَّم للامتحان كل من سبق واجتاز الامتحان بنجاح، ويكتفي بتفعيل الطلب لاعتماده فقط".

