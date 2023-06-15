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الخميس، 15-06-2023 07:15 ص

استقبال طلبات العمل على حساب التعليم الإضافي اليوم - رابط

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الوكيل الاخباري - تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس الموافق 15 حزيران استقبال طلبات الرَّاغبين بالعمل على حساب التعليم الإضافي ولغاية 20 تموز المقبل عبر الرابط التالي . (رابط)

وأضافت الوزارة، أنه بإمكان (المتوقع تخرجهم) تقديم طلب العمل على حساب التعليم الإضافي؛ شريطة إحضار المصدقة الجامعية لاحقًا لاعتماد الطَّلب.

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وأشارت إلى أنه سيُعلن عن مواعيد الامتحانات حسب الأسس المعتمدة لاحقًا وعبر رابط إلكتروني موضحة أنه "لن يتقدَّم للامتحان كل من سبق واجتاز الامتحان بنجاح، ويكتفي بتفعيل الطلب لاعتماده فقط".


 




 

 


 

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